18 августа, 16:30

Город

Онлайн-запись родственников к врачу по полису ОМС в Москве защитят СМС-подтверждением

Собянин объявил об открытии новой детской поликлиники в районе Крюково

Онлайн-запись родственников к врачу по полису ОМС в Москве защитят СМС-подтверждением. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения.

В ведомстве пояснили, что новая система поможет оградить пациентов от действий, совершаемых без их ведома. Теперь для записи родственников на прием нужно будет вводить код подтверждения. Для детей порядок записи к врачу не изменится.

Новая система начнет работать осенью этого года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

