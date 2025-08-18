18 августа, 16:30Город
Онлайн-запись родственников к врачу по полису ОМС в Москве защитят СМС-подтверждением
Онлайн-запись родственников к врачу по полису ОМС в Москве защитят СМС-подтверждением. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения.
В ведомстве пояснили, что новая система поможет оградить пациентов от действий, совершаемых без их ведома. Теперь для записи родственников на прием нужно будет вводить код подтверждения. Для детей порядок записи к врачу не изменится.
Новая система начнет работать осенью этого года.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
