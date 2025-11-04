"Новости дня": строительство нового надземного пешеходного перехода началось в Москве

Строительство надземного пешеходного перехода началось в районе Западное Дегунино в Москве. Он пройдет над проезжей частью перекрестка Коровинского шоссе с улицами 800-летия Москвы и Талдомской.

Там уже установили опоры и протянули металлический каркас будущего перехода. Для безопасности строители огородили объект и выставили дополнительные дорожные знаки с направлением объезда.

Подробнее – в программе "Новости дня".