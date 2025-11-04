Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 ноября, 05:25

Город

"Новости дня": строительство нового надземного пешеходного перехода началось в Москве

"Новости дня": строительство нового надземного пешеходного перехода началось в Москве

Бесплатные тренировки в Москве будут проходить ежедневно

Свадебный сезон завершился на станции метро "Маяковская" в Москве

Музей "Город живых историй" будет работать в Москве с 7 по 9 ноября

Редкие сорта картофеля можно купить на столичных ярмарках выходного дня

Парковки в Москве стали бесплатными в честь Дня народного единства

Более 36 тыс жителей переселили по программе реновации на востоке Москвы

Новая площадка для выгула собак появилась в парке "Ангарские пруды" в Москве

Москвичам рассказали, где в столице проводят бесплатные тренировки

Более тысячи автобусов коммерческих перевозчиков подготовили перед зимой в Москве

Строительство надземного пешеходного перехода началось в районе Западное Дегунино в Москве. Он пройдет над проезжей частью перекрестка Коровинского шоссе с улицами 800-летия Москвы и Талдомской.

Там уже установили опоры и протянули металлический каркас будущего перехода. Для безопасности строители огородили объект и выставили дополнительные дорожные знаки с направлением объезда.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика