Проект "Сделано в Москве" представляет подборку веганских продуктов

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Проект "Сделано в Москве" к Международному дню вегана представляет подборку продуктов местных брендов, которые помогут восполнить потребность в белке и микронутриентах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Основатель бренда Snacksy Зелимхан Дакаев рассказал, что часть их аудитории составляют веганы, люди с пищевыми непереносимостями и все, кто осознанно подходит к выбору продуктов. В ассортименте есть шоколад, протеиновые батончики, мармелад на пектине и суфле на аквафабе.

В свою очередь, основательница бренда "Здрав&Фуд" Дина Валеева отметила, что ее команда создала орехово-фруктовые пластинки, позволяющие восполнить половину дневной нормы пищевых волокон. Также покупатели выбирают ириски без сахара на кокосовой основе и мармелад на пектине.

Бренд Yozh предлагает потребителям десерт "Шоколад-карамель" без продуктов животного происхождения, сахара и лактозы. Основу составляют кокосовое молоко, масло какао и сироп топинамбура.

По словам основателя бренда Рената Ямбаева, для компании здоровое питание – это не лозунг, а базовый принцип. Он также указал на важность качественных ингредиентов, отсутствие красителей и консервантов.

Также на рынке присутствует авторская квашеная капуста бренда Life inside. Она богата клетчаткой и пробиотиками. Разнообразить белковую составляющую рациона поможет тыквенной белок бренда Vocaso, а для легкого завтрака подойдет кокосовый йогурт Prana Moloko.

Безглютеновый хлеб из гречневой муки с добавлением орехов и сухофруктов предоставляет москвичам компания Grechka Bread. Для сытного горячего блюда подойдут растительные котлеты из бобов и специй. Сухие смеси для приготовления овощного фарша изготавливает "Витапром".

Еще одной неотъемлемой частью растительного рациона является фасоль, которую можно купить на столичных ярмарках. Различные сорта привозят фермеры из Краснодарского края, Тамбовской и Липецкой областей.

Фасоль – главный источник растительного белка, а также железа, магния, кальция и клетчатки. Она питательна, но не вызывает чувства тяжести. Ее можно добавлять в супы, рагу и салаты, а также тушить или делать паштет.

Фермер и участница ярмарки выходного дня на западе Москвы Светлана поделилась, что для мягкости и вкуса фасоли в блюде необходимо ее замачивание в холодной воде на 6–8 часов. Так она быстрее и равномернее сварится. В конце варки она порекомендовала добавить щепотку соли, иначе зерна останутся плотными.

Ранее на московских ярмарках появились в продаже корни петрушки, сельдерея и пастернака. Корнеплоды содержат клетчатку, витамины группы В, калий и магний. Петрушка действует как природный энергетик, сельдерей выводит лишнюю жидкость из организма и улучшает пищеварение, а пастернак укрепляет сердце и сосуды.