Сезон хурмы начался на московских ярмарках

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

На прилавках московских ярмарок выходного дня появилась хурма. Ее привозят из Крыма, Краснодарского края и Дагестана, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Фермеры дали несколько советов, которые помогут сориентироваться при покупке.

Например, покупать можно и недозрелую хурму, она дойдет до идеального состояния дома. Чем плотнее хурма, тем вероятнее, что у нее будет вяжущий вкус. Для избавления от терпкости достаточно подержать плоды в морозилке полдня. Кроме того, хурму можно залить теплой водой и оставить на ночь.

"Если не уверены, дозрела ли хурма, положите ее в одну корзину с яблоками. За два-три дня даже самые терпкие плоды станут медовыми", – поделилась фермер из Краснодарского края Ирина.

Она также посоветовала засушить хурму, если после пробы оказалось, что плод очень вяжет.

Хурма является ценным источником полезных нутриентов. Один спелый плод среднего размера содержит до 40% суточной потребности в бета-каротине.

Продукты на столичные прилавки привозят более чем из 40 регионов России. Только за прошедшее лето ярмарки выходного дня и межрегиональные площадки посетили четыре миллиона человек.

Ранее прилавки московских ярмарок пополнились ремонтантными сортами малины и клубники из Липецкой области. В этом сезоне представлены сорта клубники "елизавета II" и "мурано". Также посетители могут найти малину сортов "джоан джей", "полана" и "полька". Урожай клубники собирают до первых холодов, а малины – до минус 4 градусов.