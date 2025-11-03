03 ноября, 10:38Город
Новый маршрут ко Дню народного единства появился на портале "Узнай Москву"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Новый маршрут "Выходной с наследием", посвященный Дню народного единства, появился на портале "Узнай Москву". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
"Это уже 14-й маршрут, разработанный Мосгорнаследием в данном формате. Приглашаем жителей и гостей города прогуляться по Москве и полюбоваться подлинными историческими памятниками", – рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Маршрут охватывает 14 ключевых точек и стартует от памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. Первая остановка – кинотеатр в здании Верхних торговых рядов (ГУМе), после чего участники продолжают прогулку по центру столицы, проходя мимо Исторического музея.
Во время экскурсии можно познакомиться с историей гостиницы "Националь", расположенной на Моховой улице. Для этого горожанам предлагают воспользоваться виртуальным туром на портале "Узнай Москву", который позволяет увидеть интерьеры здания, включая главную лестницу и исторические залы с их декоративным убранством.
Затем маршрут ведет к театру Ермоловой, Московскому Художественному театру имени А. П. Чехова и недавно отреставрированному зданию Саввинского подворья с фасадом, украшенным майоликой и изразцами. Там будет организована бесплатная экскурсия, для которой необходимо заранее записаться.
Экскурсия продолжится в Брюсовом переулке, где гости смогут прогуляться по сохранившимся фрагментам исторической мостовой и посетить экскурсию в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке, в котором реставраторы вернули к жизни исторические фрески.
Затем участники пройдут по Тверской улице и Страстному бульвару, увидев дом, где находится Мемориальный музей "Творческая мастерская С. Т. Коненкова", а также здание Московской 1-й женской гимназии Ведомства императрицы Марии Федоровны.
Прогулка завершится у жилого дома Наркомлегпрома, где пользователей портала "Узнай Москву" ожидает сюрприз. Они смогут воспользоваться специальным предложением и поучаствовать в московском чаепитии в рамках одноименного проекта.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что на Красной площади с 7 по 9 ноября будет работать музей "Город живых историй", посвященный 84-й годовщине военного парада 1941 года. Ключевое место в экспозиции займут представители ратных династий, которые поколениями посвящают жизнь защите страны – от Великой Отечественной войны до спецоперации на Украине.
Почти все мероприятия ко Дню народного единства в Москве связали с культурой регионов РФ