Новый маршрут ко Дню народного единства появился на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый маршрут "Выходной с наследием", посвященный Дню народного единства, появился на портале "Узнай Москву". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Это уже 14-й маршрут, разработанный Мосгорнаследием в данном формате. Приглашаем жителей и гостей города прогуляться по Москве и полюбоваться подлинными историческими памятниками", – рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Маршрут охватывает 14 ключевых точек и стартует от памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. Первая остановка – кинотеатр в здании Верхних торговых рядов (ГУМе), после чего участники продолжают прогулку по центру столицы, проходя мимо Исторического музея.

Во время экскурсии можно познакомиться с историей гостиницы "Националь", расположенной на Моховой улице. Для этого горожанам предлагают воспользоваться виртуальным туром на портале "Узнай Москву", который позволяет увидеть интерьеры здания, включая главную лестницу и исторические залы с их декоративным убранством.

Затем маршрут ведет к театру Ермоловой, Московскому Художественному театру имени А. П. Чехова и недавно отреставрированному зданию Саввинского подворья с фасадом, украшенным майоликой и изразцами. Там будет организована бесплатная экскурсия, для которой необходимо заранее записаться.

Экскурсия продолжится в Брюсовом переулке, где гости смогут прогуляться по сохранившимся фрагментам исторической мостовой и посетить экскурсию в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке, в котором реставраторы вернули к жизни исторические фрески.

Затем участники пройдут по Тверской улице и Страстному бульвару, увидев дом, где находится Мемориальный музей "Творческая мастерская С. Т. Коненкова", а также здание Московской 1-й женской гимназии Ведомства императрицы Марии Федоровны.

Прогулка завершится у жилого дома Наркомлегпрома, где пользователей портала "Узнай Москву" ожидает сюрприз. Они смогут воспользоваться специальным предложением и поучаствовать в московском чаепитии в рамках одноименного проекта.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на Красной площади с 7 по 9 ноября будет работать музей "Город живых историй", посвященный 84-й годовщине военного парада 1941 года. Ключевое место в экспозиции займут представители ратных династий, которые поколениями посвящают жизнь защите страны – от Великой Отечественной войны до спецоперации на Украине.