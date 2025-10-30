Орловский фермер рассказал о преимуществах торговли на московских ярмарках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Орловский фермер Николай Мельников уже несколько лет представляет на московских ярмарках яблоки и мед собственного производства. Его сад насчитывает 480 деревьев, а пасека – 110 ульев, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Яблоки и мед от Мельникова можно приобрести на ярмарке на Семеновской площади на Соколиной Горе.

"Мне очень комфортно на этой ярмарке. Я тут почти с самого ее основания, уже восьмой год, и стою на том же месте. Люди уже привыкли, идут прямиком ко мне. В помещение могут не зайти, а ко мне – обязательно. Поэтому я и не хочу торговать внутри, всегда прошу именно это место, на улице. Здесь меня видно: и с остановок трамвая и автобуса, и с дороги", – отметил мужчина.

Он также подчеркнул, что торговое место является бесплатным. Мельников рассказал, что для хранения яблок на ярмарке у него оборудован склад с холодильной установкой вместительностью 20 тонн.

Фермер также посоветовал нюхать и пробовать мед перед покупкой. По его словам, настоящий мед приятно пахнет, не раздражает слизистую и не оставляет чувство вязкости во рту. Вместе с тем он порекомендовал хранить мед и яблоки в прохладном месте, например на балконе.

Ранее на прилавках московских ярмарок появились корни петрушки, сельдерея и пастернака. Фермер Игорь Бетин, работающий на ярмарке выходного дня на Волгоградском проспекте, сообщил, что для этих культур нужна рыхлая земля, влага и терпение. Особенно капризным мужчина назвал сельдерей, который любит тепло, но не жару, и при должном уходе дает хороший урожай.