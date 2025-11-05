Москвичей ждут аномально теплые выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аномально теплая погода ждет москвичей в предстоящие выходные, 8–9 ноября. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости.

Специалист отметила, что температура будет превышать норму примерно на 5 градусов. В субботу ночью осадков не ожидается, а днем возможен небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до 6–8 градусов в Москве и до 3–8 градусов в области. Дневная температура составит от 8 до 10 градусов в Москве и от 5 до 10 градусов в Подмосковье.

По словам синоптика, такая же погода ждет жителей и гостей столицы в воскресенье, но продержится тепло в столичном регионе недолго. Во второй декаде ноября по ночам ожидается отрицательная температура, а ее среднесуточное значение приблизится к климатической норме.

"Температура будет существенно ниже, и снег будет проявляться, но количество осадков будет незначительным. Временный снежный покров точно не сформируется", – сказала Позднякова Агентству "Москва".

Она также отметила, что из-за потепления климата ноябрь стал более комфортным.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что туманы по утрам в Москве могут продлиться до 8 ноября. Они пришли в столичный регион из-за теплой погоды, которая установилась в средней полосе европейской части России. Так как днем идет интенсивное испарение влаги, туманы будут практически ежедневными.