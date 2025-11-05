Синоптик Шувалов: утренние туманы в Москве ожидаются до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Туманы по утрам в Москве могут продлиться до субботы, 8 ноября, включительно. Об этом заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Теплая погода, которая сейчас установилась в средней полосе европейской части России, предполагает, что в ночные часы довольно часто будут наблюдаться туманы", – приводит слова синоптика RT.

Как пояснил Шувалов, ожидается высокая температура. В дневные часы возможно порядка 8–10 градусов тепла, а по ночам – около 3–6 градусов. Так как днем идет интенсивное испарение влаги, туманы будут практически ежедневными.

По словам синоптика, погода начнет меняться только в воскресенье и понедельник, 9 и 10 ноября.

"В эти дни уже пройдут дожди. Не исключено понижение температуры до отрицательных значений в понедельник вечером", – заключил Шувалов.

Ранее ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова уточнила, что опустившийся на Московский регион 5 ноября туман удержится до 10:00–11:00. Он образовался из-за быстрого остывания теплого воздуха с Атлантики.

По ее словам, к 06:00 в аэропортах Шереметьево и Внуково горизонтальная видимость была снижена до 100 метров. При этом видимость на дорогах столицы составила более тысячи метров.