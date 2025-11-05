Опустившийся на Московский регион туман удержится до 11 утра

Видео: Москва 24

Опустившийся на Московский регион туман удержится до 10:00–11:00. Об этом сообщила ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Эксперт рассказала, что туман во второй половине ночи образовался в Москве из-за быстрого остывания теплого воздуха с Атлантики. Минувшей ночью столичный регион оказался в промежуточном гребне повышенного атмосферного давления.

По словам синоптика, к 06:00 в аэропортах Шереметьево и Внуково горизонтальная видимость была снижена до 100 метров. При этом в Москве видимость на дорогах составила более тысячи метров, отмечалась только дымка. Густой туман был в Серпухове и Новом Иерусалиме.

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на пресс-службы авиагаваней Домодедово, Жуковский, Внуково и Шереметьево сообщает, что аэропорты Московского авиационного узла из-за тумана в столичном регионе работают штатно.

В настоящее время аэропорты обслуживают воздушные суда и пассажиров.



Видео: Москва 24