Заморозки зафиксированы в Московском регионе минувшей ночью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском регионе в ночь на 5 ноября зафиксированы заморозки. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Благодаря антициклональному влиянию и радиационному выхолаживанию в Подмосковье зафиксированы заморозки: Ново-Иерусалим минус 0,3 градуса, Подмосковная минус 0,3, Михайловское минус 0,6", – приводит слова синоптика РИА Новости.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале уточнил, что причиной заморозков стал гребень антициклона.

"Через час-два (08:00 – 09:00. – Прим. ред.) температура на всей территории столичного региона уйдет в зону положительных значений", – добавил эксперт.

Между тем ночь 4 ноября в Москве оказалась рекордно теплой. Столбик термометра поднялся на базовой метеостанции ВДНХ до плюс 8,2 градуса. Такие значения были выше ночной нормы мая или сентября, а также превысили норму ноября на 10 градусов.

Как рассказывал Тишковец, метеорологическая зима наступит в Москве в середине ноября. В этот период произойдет переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений.