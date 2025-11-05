Форма поиска по сайту

05 ноября, 06:20

Общество

Облачная погода без осадков ожидается в Москве 5 ноября

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков прогнозируется в Москве в среду, 5 ноября. В первой половине дня по области местами ожидается туман, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах 7–9 градусов тепла, в Подмосковье – от 4 до 9 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до плюс 5 градусов, по области – до плюс 2 градусов.

Ранее сообщалось, что ночь 4 ноября в Москве стала рекордно теплой. В частности, столбик термометра поднялся на базовой метеостанции ВДНХ до плюс 8,2 градуса. Такие значения были выше ночной нормы мая или сентября, а также превысили норму ноября на 10 градусов.

Метеорологическая зима наступит в Москве в середине ноября, когда произойдет переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. Тогда в столице пойдет снег и начнутся заморозки, а на дорогах возникнет гололедица.

Синоптики заявили, что в Москве держится аномальное тепло

