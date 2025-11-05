Трамваи изменят маршруты из-за работ на Комсомольской площади в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Последние рейсы трамваев временно не будут ходить до Белорусского вокзала, станций метро "Новослободская" и "Комсомольская" в Москве. Это связано с работами на Комсомольской площади, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

После 23:20 некоторые маршруты будут изменены. В частности, трамваи № 7, 13 и 37 будут курсировать до станции "Сокольники". Трамвай № 50 проедет от ДК "Компрессор" до Каланчевской улицы.

"Вместо трамваев пользуйтесь метро", – призвали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москве автомобили не смогут проехать по 1–2 полосам на Тверской и Моховой улицах, а также в Газетном переулке. Ограничения будут действовать до 30 ноября в период 23:00 до 06:00. Проезд перекроют из-за проведения работ по оформлению улиц.