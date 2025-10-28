Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи № 4, 7 и 46 задерживались из-за ДТП на путях на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент произошел в Погонном проезде, в районе одноименной остановки. В связи с этим маршруты городского транспорта были временно изменены.

К настоящему времени движение восстановлено.

Ранее трамваи № 32 и 46 задерживались на улице Госпитальный Вал, в районе остановки "Ухтомская улица". К этому привело поведение пассажира, который мешал отправлению общественного транспорта.

До этого расписание нарушалось у трамваев, следующих по маршрутам № А и 38. Изменения в графике были связаны с ДТП на путях в районе 3-го Крутицкого переулка.

