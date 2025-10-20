Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Трамваи № 32 и 46 задерживались на улице Госпитальный Вал в районе остановки "Ухтомская улица". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Общественный транспорт отставал от графика из-за пассажира, который мешал отправлению.

Ранее трамваи, следующие по маршрутам № А и 38, задерживались в 3-м Крутицком переулке в Москве из-за аварии на путях.

Затруднения в движении наблюдались в районе остановки "Динамовская улица". В связи с этим пути следования общественного транспорта были временно изменены.

