Трамваи № А и 38 задерживались в 3-м Крутицком переулке из-за ДТП
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Трамваи, следующие по маршрутам № А и 38, задерживались в 3-м Крутицком переулке в Москве из-за аварии на путях. Об этом предупредил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
Затруднения в движении наблюдались в районе остановки "Динамовская улица". В связи с этим пути следования общественного транспорта были временно изменены. Дептранс призывал пассажиров быть внимательными и следить за объявлениями водителей.
В настоящее время транспорт курсирует штатно.
Ранее трамваи № 6 задерживались на Волоколамском шоссе из-за подтопления Тушинского тоннеля. Спустя время движение в соответствии с расписанием было восстановлено.
До этого движение городского транспорта приостанавливалось на участке канала имени Москвы. По информации Росморречфлота, в тоннеле № 410 произошла фильтрация воды. Специалистам удалось прекратить ее поступление в тоннель.