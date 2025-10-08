08 октября, 18:41Транспорт
Движение судов по участку канала имени Москвы приостановлено
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Движение судов по участку канала имени Москвы приостановлено, сообщила пресс-служба Росморречфлота.
По данным ведомства, в тоннеле № 410, который находится под каналом № 294 Тушинского района, произошла фильтрация воды. В настоящее время организованы работы по ликвидации последствий ЧП.
На данный момент специалистам удалось прекратить поступление воды в тоннель.
"Движение трамваев восстановлено", – добавили в Росморречфлоте.
Трамваи, следовавшие по маршруту № 6, задерживались на Волоколамском шоссе днем 8 октября. В Дептрансе не уточняли причины произошедшего, однако указывали, что маршрут общественного транспорта был временно изменен.