Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Движение судов по участку канала имени Москвы приостановлено, сообщила пресс-служба Росморречфлота.

По данным ведомства, в тоннеле № 410, который находится под каналом № 294 Тушинского района, произошла фильтрация воды. В настоящее время организованы работы по ликвидации последствий ЧП.

На данный момент специалистам удалось прекратить поступление воды в тоннель.

"Движение трамваев восстановлено", – добавили в Росморречфлоте.

Трамваи, следовавшие по маршруту № 6, задерживались на Волоколамском шоссе днем 8 октября. В Дептрансе не уточняли причины произошедшего, однако указывали, что маршрут общественного транспорта был временно изменен.

