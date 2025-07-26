Фото: телеграм-канал "РосМорРечФлот"

Движение судов на Городецком гидроузле Волги восстановлено после повреждения шлюза. Об этом сообщается в телеграм-канале Росморречфлота.

"На воскресенье запланировано шлюзование 8 круизных теплоходов. 63 грузовых судна проследуют через Городецкий гидроузел согласно графику", – указано в сообщении.

В настоящее время проходит шлюзование буксира РТ-332.

Утром 22 июля при строительстве дополнительной камеры № 15А произошло обрушение оголовка камеры шлюзов № 15–16. В результате шлюзование и движение судов были временно остановлены.

Запланированные на 25 и 27 июля рейсы скоростных судов из Нижнего Новгорода до Ярославля и в обратном направлении были отменены. Также после произошедшего Минтранс РФ инициировал создание оперативного штаба.

