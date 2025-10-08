Трамваи задерживаются на Волоколамском шоссе

Видео: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Трамваи, следующие по маршруту № 6, задерживаются на Волоколамском шоссе. Об этом горожан предупредили в пресс-службе Дептранса Москвы.

В ведомстве не уточнили причины, однако указали, что маршрут общественного транспорта временно изменен. В связи с этим пассажиров призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее в беспилотный трамвай Москвы была внедрена технология синтеза речи. Для пассажиров была подготовлена полная база аудиосообщений, которые озвучил профессиональный диктор метро Алексей Россошанский.

Система объявлений включает приветствие, названия остановок, напоминания о вежливости и правила пользования. Перед каждым сообщением о маршруте звучат элементы аудиобренда московского транспорта, помогающие пассажирам сконцентрировать внимание.