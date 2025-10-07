Устройство приподнятых трамвайных платформ завершено на Трифоновской улице

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Работы по благоустройству и установке приподнятых посадочных платформ завершились вдоль трамвайной линии на Трифоновской улице и Рижской площади. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Антон Акулов.

На всех остановках появились современные павильоны, оснащенные ударопрочным стеклом, скамейками и урнами. Всего на Трифоновской улице оборудовано 11 платформ "венского типа", которые, в отличие от обычных островных, устраиваются непосредственно на проезжей части.

"(Платформу. – Прим. ред.) поднимают, создавая возвышение, позволяющее обеспечить удобство и безопасность пассажиров даже в условиях ограниченного пространства", – цитирует Акулова портал мэра и правительства столицы.

Кроме того, специалисты убрали воздушные линии протяженностью почти 17 тысяч метров в кабельную канализацию. Их подземное размещение не только обеспечивает безопасную и надежную эксплуатацию, но и открывает чистое небо над улицей.

"Чтобы минимизировать разрытия, для прокладки более 950 метров трассы применили метод горизонтально направленного бурения. Дополнительно проложили почти 263 метра ливневок и установили 69 дождеприемных колодцев, чтобы избежать подтоплений из-за сильных дождей или таяния снега", – указал Акулов.

Рабочие расширили тротуары, заменили почти 27 тысяч "квадратов" асфальта и свыше 10,3 тысячи квадратных метров плитки. Также было уложено почти 43 тысячи "квадратов" нового дорожного покрытия, установлено 145 фонарей со светодиодами, а пешеходные переходы оснастили 65 опорами с контрастным освещением. Специалисты разбили почти 31 тысячу квадратных метров газона, высадили более 30 деревьев и 1 850 кустарников.

После завершения работ по благоустройству на Рижской площади появилось комфортное общественное пространство с гранитными пешеходными зонами, газонами с цветниками и искусственно созданными зелеными холмами. Также здесь возвели лавочки и стелу "Рижский кот", которая напоминает фигурки на башнях дома с черными котами, который находится в Риге.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в Москву поставят 100 новых односекционных трамваев "Львенок-Москва". Половина из них будет передана в депо имени П. Л. Апакова в 2025-м, а в следующем году туда отправятся оставшиеся составы. Таким образом в городе завершится обновление трамвайного парка.

