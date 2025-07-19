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Новости

19 июля, 21:30

Происшествия

Новости регионов: фура взорвалась на трассе Тюмень–Омск

Новости регионов: фура взорвалась на трассе Тюмень–Омск

Китайский акробат упал во время выступления в Большом Московском цирке

Новости мира: автомобиль въехал в толпу в Лос-Анджелесе

На МКАД произошла авария с участием автомобиля и мотоцикла

Новости мира: мощные ливни спровоцировали наводнение в Вирджинии

Массовая авария произошла на Лужнецкой эстакаде

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Новости мира: пожар на площади 240 га вспыхнул юге Франции

Собянин сообщил об отражении очередной атаки БПЛА на Москву

Силами ПВО Минобороны пресечена попытка атаки на Москву беспилотника

Фура взорвалась на трассе Тюмень–Омск после столкновения в лоб с другим большегрузом. Предварительно, водители погибли до приезда медиков. Машины сгорели почти полностью. Столбы дыма было видно за несколько километров.

Пляжи Азовского моря оккупировали гигантские жалящие медузы. По словам ученых, причина нашествия связана с повышением солености воды из-за теплой зимы и снижения притока пресной воды из рек.

День огурца отметили в Суздале. Праздник особенно популярен среди молодежи. На фестиваль по этому случаю приехали люди со всей страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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