Новости регионов: фура взорвалась на трассе Тюмень–Омск

Фура взорвалась на трассе Тюмень–Омск после столкновения в лоб с другим большегрузом. Предварительно, водители погибли до приезда медиков. Машины сгорели почти полностью. Столбы дыма было видно за несколько километров.

Пляжи Азовского моря оккупировали гигантские жалящие медузы. По словам ученых, причина нашествия связана с повышением солености воды из-за теплой зимы и снижения притока пресной воды из рек.

День огурца отметили в Суздале. Праздник особенно популярен среди молодежи. На фестиваль по этому случаю приехали люди со всей страны.

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