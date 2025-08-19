Станция "Строгино" Рублево-Архангельской линии улучшит поездки для 90 тыс горожан

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Станция "Строгино" строящейся Рублево-Архангельской линии метро Москвы позволит улучшить условия поездок для 90 тысяч горожан. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Благодаря ее открытию станция "Строгино" станет свободнее на 20%, а путь до Большой кольцевой линий (БКЛ) метро сократится в 1,5 раза до 9 минут. Также станет быстрее в 2 раза маршрут до Московского центрального кольца (МЦК). Доехать до станции "Москва-Сити" можно будет за 18 минут.

Кроме того, к 2030 году возле станции появятся 30 тысяч рабочих мест. Появятся новые маршруты до мест отдыха.



Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

"Новая Рублево-Архангельская линия создаст новые маршруты на северо-западе столицы, улучшит транспортную связь между Москвой и областью. В частности, из кластера СберСити можно будет напрямую доехать до делового района "Москва-Сити", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин объявил о начале строительства станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро. Она будет возведена с двумя подземными вестибюлями на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. Станция станет конечной. Сейчас специалисты осуществляют подготовку к запуску двух тоннелепроходческих комплексов.