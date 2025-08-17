Собянин: МЦД-3 стал самым популярным из всех диаметров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За два года работы МЦД-3 стал самым популярным из всех диаметров. На нем было совершено более 260 миллионов поездок, рассказал Сергей Собянин в своем канале в MAX.



"Третий диаметр соединил 24 района столицы и четыре округа Московской области – еще 3,2 миллиона человек получили наземное метро. Здесь работает 39 станций, 13 из них – пересадочные", – отметил мэр.



По его словам, МЦД-3 все более востребован у горожан. Он уже смог разгрузить соседние линии метро на 15%, уточнил глава города.



Градоначальник отметил, что строительство диаметра было сложной и амбициозной задачей.



"Для МЦД-3 в самом центре города фактически заново создали Митьковскую ветвь. Переложили и электрифицировали все пути, соорудили новый пролет на Русаковском мосту и построили тоннель для соединения с Казанским направлением", – пояснил Собянин.



Помимо этого, был возведен городской вокзал Митьково, а также уникальный трехуровневый вокзал с удобной пересадкой на наземный транспорт в Зеленограде. Вместе с тем специалисты благоустроили станции Казанского направления и провели реконструкцию станции Ипподром: там открылся конкорс для безопасного пересечения железнодорожных путей.



"Обновлен и подвижной состав. Сегодня от Зеленограда до Раменского курсируют только "Иволги", – заключил мэр.

