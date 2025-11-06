Форма поиска по сайту

06 ноября, 11:15

Транспорт

Схему прохода к поездам изменят на Ленинградском вокзале из-за ремонта

Схему прохода к поездам изменят на Ленинградском вокзале из-за ремонта

Схему прохода к поездам изменят из-за ремонта на Ленинградском вокзале в Москве с 13 ноября. Также изменится маршрут выхода в город для прибывающих пассажиров. Вход в метро на месте распределительной площадки будет временно закрыт.

Кроме того, для выхода на платформы дальнего следования установят два павильона – со стороны проезда Комсомольской площади, а также со стороны Ярославского вокзала и вестибюля станции метро "Комсомольская".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

