Схему прохода к поездам изменят на Ленинградском вокзале из-за ремонта

Схему прохода к поездам изменят из-за ремонта на Ленинградском вокзале в Москве с 13 ноября. Также изменится маршрут выхода в город для прибывающих пассажиров. Вход в метро на месте распределительной площадки будет временно закрыт.

Кроме того, для выхода на платформы дальнего следования установят два павильона – со стороны проезда Комсомольской площади, а также со стороны Ярославского вокзала и вестибюля станции метро "Комсомольская".

