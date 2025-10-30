Пожар произошел в жилом доме в ТиНАО

Пожар произошел в квартире, которая находится на 5-м этаже дома на улице Яворки в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Москвы.

По предварительным данным, загорелись кухня и частично балкон. Уточняется, что шесть человек успели самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей.

На месте были задействованы 39 специалистов и 9 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона. Пожар полностью ликвидирован.

Ранее пожар произошел на третьем этаже и кровле административного здания, которое расположено на Угрешской улице на юго-востоке Москвы. Огонь распространился на площади 450 квадратных метров.

До прибытия спасателей из здания успели эвакуироваться около 20 человек. Спустя время пожар удалось ликвидировать. На месте работали более 50 специалистов и 17 единиц техники.

Информация о пострадавших не поступала. Люблинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств и причин пожара.

