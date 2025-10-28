Площадь пожара на Угрешской улице увеличилась до 450 "квадратов"

Видео: ГУ МЧС России по Москве

Площадь пожара в здании на Угрешской улице в Москве увеличилась до 450 квадратных метров, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

Огнеборцы проводят тушение, о пострадавших информация не поступала. До прибытия спасателей из здания эвакуированы около 20 человек. Для ликвидации возгорания привлекли более 50 специалистов и 17 единиц техники, включая подъемные механизмы.

Люблинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара. Точная причина возникновения огня будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

О пожаре в административном здании по адресу Угрешская улица, дом 2, строение 2, стало известно 28 октября. Возгорание заметили на третьем этаже и кровле.

До этого пожар вспыхнул в здании Белорусского вокзала. После тушения огня для проветривания помещений спасатели установили вентиляционные устройства. На месте ЧП работали 60 человек и 16 единиц спецтехники, пострадавших не было.