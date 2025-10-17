Форма поиска по сайту

Два человека пострадали при пожаре в квартире на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Квартира загорелась на 11-м этаже жилого дома на улице Екатерины Будановой вечером в четверг, 16 октября. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание на площади 40 квадратных метров. Из соседних квартир до прибытия специалистов самостоятельно эвакуировались 5 человек.

В результате случившегося пострадали 2 человека. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее пожарные ликвидировали крупное возгорание в жилом доме Луганска. По информации МЧС РФ, площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. Для борьбы с огнем было задействовано 45 специалистов и 9 единиц техники. Из дома эвакуировали свыше 20 человек.

