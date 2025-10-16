Крупный пожар ликвидирован в жилом доме Луганска

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные ликвидировали крупное возгорание в жилом доме в Луганске, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. Для борьбы с огнем было задействовано 45 специалистов и 9 единиц техники.

Из горящего дома были эвакуированы свыше 20 человек. Никто из жильцов не пострадал.

Ранее один человек погиб при пожаре в частном доме в городском округе Павлово-Посадский. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание на площади 80 квадратных метров. Для борьбы с огнем было задействовано 11 специалистов и 3 единицы техники.