15 октября, 10:19Происшествия
Автомобиль загорелся на проспекте Мира в Москве
На кадрах, присланных редакции, видно начало возгорания машины и попытки других водителей оказать помощь. Также можно заметить приезд скорой помощи. По словам очевидцев, она случайно оказалась рядом и помогла организовать движение, чтобы никто не пострадал.
Кроме того, на место происшествия прибыли полиция, ЦОДД и пожарные.
В свою очередь, в столичном Дептрансе подтвердили, что на месте ЧП работают оперативные службы города. В настоящее время обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
По данным департамента, движение в районе аварии затруднено. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.
Ранее восемь машин воспламенились во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре. В результате случившегося никто не пострадал.
Прибывшие на место происшествия огнеборцы смогли оперативно потушить пламя, которое распространилось на площади 40 квадратных метров.