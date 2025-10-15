Автомобиль загорелся на проспекте Мира в Москве

Видео: Москва 24

Автомобиль загорелся в районе Ростокинского акведука на проспекте Мира в Москве. Об этом Москве 24 сообщили очевидцы.

На кадрах, присланных редакции, видно начало возгорания машины и попытки других водителей оказать помощь. Также можно заметить приезд скорой помощи. По словам очевидцев, она случайно оказалась рядом и помогла организовать движение, чтобы никто не пострадал.

Кроме того, на место происшествия прибыли полиция, ЦОДД и пожарные.

В свою очередь, в столичном Дептрансе подтвердили, что на месте ЧП работают оперативные службы города. В настоящее время обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

По данным департамента, движение в районе аварии затруднено. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее восемь машин воспламенились во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре. В результате случившегося никто не пострадал.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы смогли оперативно потушить пламя, которое распространилось на площади 40 квадратных метров.

