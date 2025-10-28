Четыре человека спасены при пожаре в жилом доме в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Четыре человека спасены при пожаре в жилом доме на Дубнинской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.

Как уточнили в ведомстве, в квартире на четвертом этаже загорелись личные вещи и мебель. Спустя время пожар был ликвидирован на площади 9 квадратных метров.

Пожарные помогли людям из горящей и соседней квартир. В результате ЧП пострадали два человека, они переданы медикам для осмотра.

Во вторник, 28 октября, пожар также произошел в административном здании на Угрешской улице столицы. Возгорание заметили на третьем этаже и кровле.

До прибытия спасателей из здания были эвакуированы около 20 человек. По последним данным, площадь возгорания увеличилась до 450 квадратных метров. На месте работают более 50 специалистов и 17 единиц техники. Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств случившегося.