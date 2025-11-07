Температура в Москве может опуститься ниже 0 градусов 11 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура может опуститься ниже 0 градусов в Москве 11 ноября, рассказал RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, 8 ноября, в субботу, в городе будет "такой же теплый день", как и на протяжении второй половины завершающейся рабочей недели, то есть около 8–9 градусов в дневные часы с небольшой вероятностью дождя.

Однако в воскресенье, 9 ноября, ветер поменяет направление на западное и усилится, а температура пойдет на плавное понижение до 5–6 градусов. Ночные заморозки при этом "откладываются" до вторника, 11 ноября, поскольку температура может преодолеть отметку в 0 градусов.

Синоптик также добавил, что сейчас прогнозировать снег преждевременно, так как сильных осадков не ожидается.

Ранее столичный Дептранс предупредил, что автомобилистам в Москве необходимо сменить летнюю резину на зимнюю из-за заморозков, которые ожидаются на следующей неделе.

При среднесуточной температуре ниже 5 градусов летние шины твердеют и теряют эластичность, из-за чего снижается сцепление с дорогой и это влияет на управляемость автомобиля. Увеличивается тормозной путь, поэтому машина ведет себя непредсказуемо – ее может заносить при резких маневрах, что приводит к ДТП.

