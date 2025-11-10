Сергей Собянин открыл два современных здания ОВД

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин и начальник столичного управления МВД РФ Олег Баранов в День сотрудника органов внутренних дел открыли новые здания отделов полиции по районам Южнопортовому и Северному. В одном из них мэр Москвы поздравил специалистов с профессиональным праздником.

"С Олегом Анатольевичем (Барановым – Прим. ред.) поставили задачу – чтобы все районные отделы внутренних дел работали в достойных условиях. <…> Продолжаем эту программу, еще около 30 зданий у нас в плане. Так что все сотрудники главного управления внутренних дел, полиции будут работать в достойных комфортных условиях", – отметил он.

Собянин также поблагодарил столичную полицию за обеспечение безопасности, подчеркнув, что за последние годы в Москве снизилась преступность. Мэр назвал эти показатели самыми лучшими не только в стране, но и в мире.

В свою очередь, Баранов поблагодарил градоначальника и правительство Москвы за поддержку.

"Те результаты, о которых вы говорили, в первую очередь – благодаря именно этой поддержке и самому современному оснащению московских полицейских, которые на сегодняшний день готовы <…> противостоять любым вызовам", – сказал он.

Кроме того, после реконструкции заработал Музей истории московской полиции на улице Сретенке. Его общая площадь увеличилась на 20%, до 780 квадратных метров. В новую экспозицию вошли более 15 тысяч экспонатов.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, до переезда в новое здание ОВД по Южнопортовому району находился на первом этаже жилого дома 19, корпуса 2, на улице Трофимова. Общая площадь помещений составляла 651 квадратный метр.

Новое здание площадью свыше 4,8 тысячи "квадратов" было построено по индивидуальному проекту по адресу 2-я улица Машиностроения, дом 3. Оно располагается рядом со станцией метро "Дубровка". В здании были сформированы комфортные условия для работы, учебных занятий, тренировок и отдыха. Отдел оснастили современными инженерными системами, мебелью, оргтехникой и необходимым оборудованием.

Площадь нового здания ОВД по Северному району оценивается в почти 5 тысяч квадратных метров. Оно было возведено по адресу улица 9-я Северная линия. Там также создали комфортные условия для работы 93 сотрудников.

Ранее Владимир Путин поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов МВД РФ с Днем сотрудника органов внутренних дел. По его словам, ведомство остается одним из важнейших звеньев государственного механизма, которое уверенно обеспечивает общественную безопасность и внутренний порядок в стране. Все сотрудники МВД должны обладать современными компетенциями, совершенствовать свои знания и навыки и быть преданными своему делу, добавил президент.