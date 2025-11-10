Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов МВД РФ с Днем сотрудника органов внутренних дел. Видео с поздравлением президента опубликовано на сайте Кремля.

"Сегодня мы чествуем тех людей, которые выбрали для себя ответственную и трудную службу. Кто честно, порой с риском для жизни выполняет свой служебный и гражданский долг, бескомпромиссно борется с преступностью, насилием, произволом. Кто и в этот праздничный день несет службу на своем рабочем месте", – сказал Путин.

Такие люди, верные своей профессии и законам чести, всегда составляли прочную основу МВД, подчеркнул глава государства. Он выразил особую благодарность ветеранам ведомства, которые внесли большой вклад в современный облик органов внутренних дел.

МВД остается одним из важнейших звеньев государственного механизма, которое уверенно обеспечивает общественную безопасность и внутренний порядок в стране. Органы внутренних дел решают целый комплекс сложных и ответственных задач: борьба с криминальной угрозой, противодействие экстремизму и коррупции, обеспечение порядка на дорогах и так далее.

Особое внимание при этом уделяется работе территориальных органов МВД в Донбассе и Новороссии, а также в приграничных регионах. Путин заявил о необходимости укреплять безопасность жителей этих территорий и своевременно оказывать им правовую и социальную поддержку.

"Среди ваших приоритетов – повышение раскрываемости преступлений и в целом совершенствование подходов в борьбе с криминалом, в том числе в информационном пространстве. Также последовательно, на системной основе должна продолжаться работа по профилактике и предупреждению правонарушений, прежде всего среди несовершеннолетних", – отметил президент.

По его словам, все сотрудники МВД должны обладать современными компетенциями, совершенствовать свои знания и навыки и быть преданными своему делу.

"Хочу поблагодарить руководство и личный состав МВД, гражданский персонал ведомства за добросовестную службу, за мужество и профессионализм. Убежден, что вы и впредь будете достойно выполнять поставленные задачи", – заключил Путин.

Ранее сотрудники МВД пресекли подготовку к теракту в подмосковных Люберцах. Житель Волоколамска по заданию украинского куратора забрал из тайника пакет со взрывным устройством. Пакет с бомбой он должен был доставить в Измайловский парк Москвы. Однако злоумышленник был задержан во время выполнения задания.

Помимо этого, полицейские задержали троих подозреваемых в разбое, а также в вымогательстве виртуальных подарков. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям 162 и 163 УК РФ ("Разбой" и "Вымогательство").