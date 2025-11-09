МВД: нельзя сообщать третьим лицам цифры на оборотной стороне карты и пин-код

Фото: 123RF.com/prathanchorruangsak

Цифрами на оборотной стороне банковской карты, пин-кодом, паролями из банковских уведомлений и сроком действия карты делиться с третьими лицами не стоит. Об этом сообщает телеграм-канал УБК МВД России.

Как напомнили в ведомстве, люди сами часто по незнанию или доверчивости сообщают мошенникам нужные данные.

"Можно указать для перевода денег: номер банковской карты, номер расчетного счета, к которому привязана карта, номер телефона, к которому привязан счет и название банка", – добавили в МВД.

Ранее сообщалось, что мошенники стали похищать данные под предлогом оформления виртуальной кредитной карты. Злоумышленники предлагают жертвам кредит с большим лимитом. Для этого аферисты предлагают зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету и оплатить комиссию. После получаения личной информации, они используют ее для других преступлений.