МВД: аферисты похищают данные под предлогом оформления виртуальной кредитной карты

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Мошенники стали похищать данные под предлогом оформления виртуальной кредитной карты, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Согласно документам, злоумышленники предлагают жертвам кредит с большим лимитом, обещая его одобрить почти всем, в том числе пенсионерам и гражданам с плохой кредитной историей.

Для этого аферисты предлагают зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету и оплатить комиссию. После того как они получают личную информацию, они используют ее для других преступлений, включая хищение денег.

В ведомстве призвали россиян не верить в подобные обещания, а также не переводить предоплату до получения займа. Кроме того, в МВД рекомендовали не вводить персональные данные на подозрительных сайтах.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать людей под предлогом дополнительного заработка на маркетплейсах. Они размещают в Сети объявления, предлагающие за вознаграждение выполнять задачи, не требующие квалификации.

После формирования доверительных отношений, под предлогом "выкупа товара" или "повышения рейтинга" граждан убеждают перевести деньги. Затем связь с аферистами прекращается.