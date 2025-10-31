В МВД заявили об эволюции мошеннической схемы "проголосуй за мою дочь в конкурсе"

Фото: 123RF.com/rostislavsedlacek

Мошенники вновь вернулись к старой схеме "проголосуй за мою дочь в конкурсе", усовершенствовав ее до многоэтапной подделки, предупредили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Вместо одной наивной просьбы мошенники теперь строят многоэтапную подделку: клонируют аккаунт знакомого, создают от его имени "группу поддержки", – рассказали в ведомстве.

Такие сообщества аферисты наполняют убедительными текстами и привлекают ботов для имитации активности, после чего приглашают в группу реальных пользователей, заранее запретив им писать сообщения. При этом главная цель злоумышленников остается неизменной – заставить людей перейти по опасной ссылке.

По уточнению МВД, данная схема основана на социальном подтверждении и снижении бдительности, что приводит к переходу жертвы по фишинговой или вредоносной ссылке. В результате люди теряют доступ к своему аккаунту, загружают вредоносное ПО и становятся жертвами кражи данных.

Ранее МВД назвало главные черты, по которым можно отличить ботов в Сети от реальных людей. По данным ведомства, первые в переписке всегда имеют четкий ответ, комментируют в любое время суток и пишут почти одинаково, без эмоций, в одном ритме. Кроме того, с ними нельзя обсудить личную жизнь.

Живые пользователи, в свою очередь, несовершенны, они могут ошибаться или писать эмоционально, подчеркнули в министерстве.