МВД предупредило о мошеннической схеме с обманом от имени ФНС
Фото: depositphotos/VitalikRadko
Мошенники начали обманывать россиян от имени Федеральной налоговой службы (ФНС). Для этого они применяют несколько сценариев, сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.
"Злоумышленники используют эту "официальную" маску и действуют по нескольким сценариям: звонок "из налоговой", где сообщают, что работодатель "не передал декларацию", и просят "заполнить форму онлайн", одновременно требуя назвать код из СМС для "подтверждения", – говорится в сообщении.
Также мошенники отправляют уведомление о якобы накопившейся задолженности с поддельным номером горячей линии. После этого жертва сама перезванивает по номеру и оказывается в ловушке.
Ведомство подчеркнуло, что особенно активно злоумышленники обманывают от имени налоговой в завершении календарных периодов и в преддверии срока подачи декларации 3-НДФЛ.
"Чтобы закрыть злоумышленникам данное "окно возможностей" все взаимодействие с ФНС России можно выстроить через официальный сайт и приложение. В подавляющем большинстве ситуаций для физических лиц этого будет достаточно", – указало МВД.
Ранее аферисты стали рассылать письма на электронную почту, в которых присутствует фишинговая ссылка якобы для получения приза за активность на маркетплейсе.
Для автоматической установки вредоносного программного обеспечения (ПО) человеку достаточно кликнуть по этой ссылке. В результате аферисты могут получить удаленный доступ к компьютеру или телефону.
