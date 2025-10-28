МВД предупредило о мошеннической схеме с обманом от имени ФНС

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Мошенники начали обманывать россиян от имени Федеральной налоговой службы (ФНС). Для этого они применяют несколько сценариев, сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Злоумышленники используют эту "официальную" маску и действуют по нескольким сценариям: звонок "из налоговой", где сообщают, что работодатель "не передал декларацию", и просят "заполнить форму онлайн", одновременно требуя назвать код из СМС для "подтверждения", – говорится в сообщении.

Также мошенники отправляют уведомление о якобы накопившейся задолженности с поддельным номером горячей линии. После этого жертва сама перезванивает по номеру и оказывается в ловушке.

Ведомство подчеркнуло, что особенно активно злоумышленники обманывают от имени налоговой в завершении календарных периодов и в преддверии срока подачи декларации 3-НДФЛ.

"Чтобы закрыть злоумышленникам данное "окно возможностей" все взаимодействие с ФНС России можно выстроить через официальный сайт и приложение. В подавляющем большинстве ситуаций для физических лиц этого будет достаточно", – указало МВД.

Ранее аферисты стали рассылать письма на электронную почту, в которых присутствует фишинговая ссылка якобы для получения приза за активность на маркетплейсе.

Для автоматической установки вредоносного программного обеспечения (ПО) человеку достаточно кликнуть по этой ссылке. В результате аферисты могут получить удаленный доступ к компьютеру или телефону.

