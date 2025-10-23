Эксперт Ульянов: одной из основных мошеннических схем в "черную пятницу" стал фишинг

Фото: depositphotos/dedivan1923

Одной из стабильных мошеннических схем в период "черной пятницы" является фишинг. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Как отметил эксперт, люди продолжают попадать в эту ловушку, несмотря на регулярные предупреждения.

"Основная угроза – это переход по ссылке, ведущей на поддельный сайт. Опасность заключается в том, что такие ссылки обычно получают извне, а не находят самостоятельно. Поэтому ключевой момент – это источник получения", – сказал Ульянов.

Он также указал, что риск перехода по ссылке, полученной от проверенного и надежного человека, минимален. При этом рассылки от неизвестных отправителей или сообщения в общих чатах должны вызывать недоверие.

По словам специалиста, особенно опасны сокращенные ссылки. Они скрывают настоящий адрес и могут перенаправлять на фишинговые страницы, пояснил он.

"Не менее рискованны рекламные объявления, в том числе мигающие баннеры, где мошенникам проще всего разместить ссылку на поддельный ресурс. Этому способствует и общая практика создания отдельных страниц для акций, которой пользуются как официальные магазины, так и злоумышленники", – добавил Ульянов.

Он указал, что пользователь в ожидании специальной страницы распродажи может не разобраться и попасть на мошеннический сайт.

Кроме того, эксперт обратил внимание на важность процесса оплаты. Самым безопасным способом остается расчет при получении товара. Это позволяет сначала проверить содержимое заказа.

"С маркетплейсами ситуация сложнее. Иногда возникают ситуации, когда продавец под предлогом отсутствия товара предлагает оформить покупку на сторонней площадке. Переходя по такой ссылке, клиент лишается защиты маркетплейса и совершает сделку полностью на свой страх и риск", – указал Ульянов.

Он также рекомендовал использовать для онлайн-покупок отдельную банковскую карту. Ее можно пополнять на конкретную сумму, что защитит оставшиеся средства в случае мошенничества.

Между тем мошенники начали рассылать письма на электронную почту, в которых присутствует фишинговая ссылка якобы для получения приза за активность на маркетплейсе. Для автоматической установки вредоносного программного обеспечения (ПО) человеку достаточно кликнуть по этой ссылке. В результате аферисты могут получить удаленный доступ к компьютеру или телефону.