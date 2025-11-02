МВД предупредило о новой мошеннической схеме с подработкой на маркетплейсах

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Мошенники начали обманывать россиян под предлогом дополнительного заработка на маркетплейсах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

Злоумышленники размещают в мессенджере Telegram объявления, в которых предлагают за вознаграждение выполнять задачи, не требующие квалификации. К примеру, добавлять товар в избранное на маркетплейсах, ставить "лайки" и писать комментарии.

"После формирования доверительных отношений, под предлогом "выкупа товара", "повышения рейтинга" или "активации задания", граждан убеждают перевести денежные средства. На этом контакты с мошенниками прекращаются", – говорится в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что такая схема является одной из наиболее распространенных.

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что мошенники активно применяют технологию подделки голоса для кражи денег у россиян.

Злоумышленники создают убедительные голосовые копии знакомых или родственников жертв, используя нейросети на базе искусственного интеллекта. Для этого требуется короткий образец голоса, который можно добыть из аудио- или видеозаписей в соцсетях, а также просто записав разговор по телефону.

