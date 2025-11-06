Москвич прошел в финал всероссийского конкурса "Народный участковый"

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Старший лейтенант полиции, участковый уполномоченный по Таганскому району Москвы Тимур Орлов представит столицу в финале всероссийского конкурса "Народный участковый – 2025", сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

На административном участке Орлова расположено 46 многоквартирных домов, где проживают почти 6,5 тысячи человек. С начала 2025 года старший лейтенант полиции рассмотрел более 400 заявлений от граждан, также им было пресечено 79 административных правонарушений и раскрыто 3 преступления.

Финальный этап всероссийского конкурса МВД России проходит с 1 по 10 ноября 2025 года. Проголосовать за Орлова можно по ссылке.

В прошлом году победу одержал старший лейтенант полиции Сергей Наумов из Белгородской области.

Ранее сообщалось, что на конкурс волонтерских команд "Доброе сердце столицы" подано более 310 заявок. Завершающий этап пройдет в декабре по итогам деловой игры. Лучший коллектив определят участники проекта "Активный гражданин".