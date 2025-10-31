Собянин сообщил о победе сварщиков Мосгаза на всероссийском конкурсе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил сварщиков АО "Мосгаз" с победами на всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Лучший сварщик России – 2025". Они завоевали золотую и бронзовую медали, написал мэр в своем канале в мессенджере MAX.

Соперниками москвичей стали более 1,3 тысячи сварщиков из 67 регионов страны.

В номинации "Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом" победил сварщик управления "Моспромгаз" Александр Захватов, а в номинации "Сварка нагретым инструментом" третье место получил инженер Службы главного сварщика Константин Константинов.

По итогам конкурса они вошли в состав национальной сборной Russia NAKS Team. Она представит Россию на международных соревнованиях по сварке в следующем году.

"Победа столичных газовиков подтвердила высокий уровень московской школы сварки и многолетнее лидерство Мосгаза в подготовке специалистов высочайшего класса", – написал мэр столицы.

Он отметил, что в Москве работают более 240 специалистов сварочного производства. На предприятии они трудятся на собственном производстве газового оборудования, обеспечивающем независимость столицы от импорта.

Ранее Собянин в преддверии Дня народного единства вручил москвичам государственные и городские награды. Церемония состоялась в Мраморном зале мэрии Москвы. Среди награжденных москвичей оказались общественные деятели, работники промышленности, строительства, здравоохранения, образования, культуры, спорта и других сфер.