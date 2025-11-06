Полицейские задержали трех похитителей цифровых подарков в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Полицейские задержали троих подозреваемых в разбое, а также в вымогательстве виртуальных подарков, сообщила пресс-служба столичного управления МВД РФ.

По версии правоохранителей, один из соучастников преступления под предлогом съемок в ролике заманил 16-летнего подростка на встречу на одной из станций столичного метро. Затем неизвестный посадил молодого человека в автомобиль с тремя незнакомцами, а сам покинул место инцидента, сообщив, что приедет на съемки на такси.

Автомобиль с подростком приехал на парковку на улице Островитянова, а затем злоумышленники выстрелили предположительно из пистолета и стали угрожать несовершеннолетнему.

Подростка заставили передать цифровые подарки общей стоимостью около 60 тысяч рублей. Также преступники потребовали перевести им деньги с криптовалютного счета подростка. Потерпевшего отпустили для перевода средств, но он воспользовался моментом и в одном из магазинов на Лазурной улице обратился за помощью в полицию. Неизвестные при этом скрылись с места происшествия.

Как выяснили следователи, потерпевший обманул злоумышленников, введя их в заблуждение. Он заявил им о якобы наличии денег в криптовалюте на сумму свыше 9 миллионов рублей. Поэтому те отпустили подростка для перевода средств.

В результате полицейские установили личности подозреваемых. Один из них, оказавшийся несовершеннолетним, задержан в центре Москвы, а еще двое в возрасте 18 и 22 лет задержаны на трассе в Калужской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 162 и 163 УК РФ ("Разбой" и "Вымогательство"), добавили в пресс-службе столичного управления СК России.

