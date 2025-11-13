Снег покрыл 80% территории России

Фото: 123RF.com/alenka2194

Снегом покрыто уже 80% территории России, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, снежный покров сформировался в Ненецком автономном округе, на востоке Архангельской области, в Республике Коми и Мурманской области.

Помимо этого, в снегу регионы Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов, добавил Вильфанд.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что в Москве 15 и 16 ноября появится неустойчивый временный снежный покров высотой 1–3 сантиметра. В субботу ожидается мокрый снег, а в ночь на следующий день на дорогах возможна гололедица.