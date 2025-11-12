"Мой район. Место встречи": Тверской район с Александром Панкратовым-Черным

Для народного артиста России Александра Панкратова-Черного Москва стала городом, где сбылись его заветные желания. Здесь он стал известным актером, встретил свою любовь, а Владимир Высоцкий напророчил ему квартиру в том же легендарном доме на Тверской улице, где жили знаменитые деятели театра и кино Сергей Бондарчук и Олег Ефремов.

В этом выпуске он вместе с другими гостями поговорит о стихах для детей и побывает на московских ярмарках. Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".