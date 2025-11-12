Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 07:55

Город

"Мой район. Место встречи": Тверской район с Александром Панкратовым-Черным

"Мой район. Место встречи": Тверской район с Александром Панкратовым-Черным

Москвичам напомнили про бесплатные тренировки по баскетболу и волейболу

Каток с праздничной инсталляцией появится в музее-заповеднике "Коломенское"

Снежный покров ненадолго появится в Москве в выходные

"Улицы московские": Селезневская улица

"Это Москва. Инфраструктура": пешеходные улицы

"Моя Москва": Анна Фроловцева. Часть 1

Зрителям Москвы 24 предложили поделиться кадрами спортивных тренировок

Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по баскетболу и волейболу

Мэр Москвы: в Кунцеве появится современный многофункциональный комплекс

Для народного артиста России Александра Панкратова-Черного Москва стала городом, где сбылись его заветные желания. Здесь он стал известным актером, встретил свою любовь, а Владимир Высоцкий напророчил ему квартиру в том же легендарном доме на Тверской улице, где жили знаменитые деятели театра и кино Сергей Бондарчук и Олег Ефремов.

В этом выпуске он вместе с другими гостями поговорит о стихах для детей и побывает на московских ярмарках. Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Читайте также
Программа: Мой район. Место встречи
городвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика