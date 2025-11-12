Температура выше нормы ожидается в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура выше нормы на 3–5 градусов ожидается в Москве до конца рабочей недели. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"При этом ночные значения будут колебаться от 0 до 5 градусов, а дневные – от 4 до 7 градусов тепла", – отметил он.

Как подчеркнул метеоролог, короткое повышение значений связано с выносом южных воздушных масс. В пятницу, 14 ноября, прогнозируется около 7–9 градусов. Такую температуру метеоролог назвал высокой для середины ноября.

При этом уже в выходные, 15 и 16 ноября, в Москву придет первый мороз. По прогнозам, в ночь на субботу столица окажется в теплом секторе циклона. Это значит, что днем город попадет в его тыл, поэтому температура начнет опускаться.

Кроме того, в выходные в столице может сформироваться неустойчивый снежный покров. В ночь на воскресенье на дорогах возможна гололедица.

