Москвичей призвали к осторожности из-за работ по очистке крыш от снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Москвичей призвали быть внимательными в связи с проведением работ по очистке крыш домов от снега. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Специалисты будут очищать от снега и наледи крыши многоквартирных домов, воронки водостоков и водосборные желоба. Работы планируется проводить в течение всего светового дня. Места их проведения ограничат специальными заграждениями и лентами, за которые горожанам заходить нельзя.

Ночью и утром в городе уже была проведена уборка дорог и тротуаров с противогололедной обработкой. Такие работы повторяют каждый раз при выпадении осадков.

Сейчас снег убирают с пешеходных зон, тротуаров и подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, соцучреждениям.

В Гидрометцентре РФ добавили, что из-за тумана и гололеда в столице 17 и 18 февраля будет действовать желтый уровень погодной опасности. Период предупреждения по туману с отложением изморози актуален с 21:00 вторника, 17 февраля, до 09:00 среды, 18 февраля. Желтый уровень из-за гололедицы сохранится до 21:00 18 февраля.

Аналогичное предупреждение будет действовать и на территории Подмосковья.

На Москву и область обрушился балканский циклон "Вивиан" со снегопадами и метелями. Ожидается, что он принесет к пятнице, 20-го числа, новый рекорд высоты снежного покрова.