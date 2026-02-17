Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 09:04

Город

Москвичей призвали к осторожности из-за работ по очистке крыш от снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Москвичей призвали быть внимательными в связи с проведением работ по очистке крыш домов от снега. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Специалисты будут очищать от снега и наледи крыши многоквартирных домов, воронки водостоков и водосборные желоба. Работы планируется проводить в течение всего светового дня. Места их проведения ограничат специальными заграждениями и лентами, за которые горожанам заходить нельзя.

Ночью и утром в городе уже была проведена уборка дорог и тротуаров с противогололедной обработкой. Такие работы повторяют каждый раз при выпадении осадков.

Сейчас снег убирают с пешеходных зон, тротуаров и подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, соцучреждениям.

В Гидрометцентре РФ добавили, что из-за тумана и гололеда в столице 17 и 18 февраля будет действовать желтый уровень погодной опасности. Период предупреждения по туману с отложением изморози актуален с 21:00 вторника, 17 февраля, до 09:00 среды, 18 февраля. Желтый уровень из-за гололедицы сохранится до 21:00 18 февраля.

Аналогичное предупреждение будет действовать и на территории Подмосковья.

На Москву и область обрушился балканский циклон "Вивиан" со снегопадами и метелями. Ожидается, что он принесет к пятнице, 20-го числа, новый рекорд высоты снежного покрова.

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за последствий снегопада

Читайте также


городпогодаЖКХ

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика