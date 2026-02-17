17 февраля, 09:21Происшествия
Над Пермским краем были замечены беспилотники ВСУ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Над Пермским краем были замечены вражеские беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, все экстренные службы проинформированы, и безопасности жителей ничего не угрожает.
Глава края призвал доверять только официальным источникам и воздержаться от публикации фото и видео беспилотников.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 76 украинских БПЛА над регионами России за четыре часа. Атака длилась с 20:00 до 00:00 по московскому времени в понедельник, 16 февраля.
По данным ведомства, 24 дрона было сбито над Краснодарским краем, 6 – над территорией Крыма, по 2 – над территориями Белгородской и Воронежской областей.