Над Пермским краем были замечены беспилотники ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Над Пермским краем были замечены вражеские беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, все экстренные службы проинформированы, и безопасности жителей ничего не угрожает.

Глава края призвал доверять только официальным источникам и воздержаться от публикации фото и видео беспилотников.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 76 украинских БПЛА над регионами России за четыре часа. Атака длилась с 20:00 до 00:00 по московскому времени в понедельник, 16 февраля.

По данным ведомства, 24 дрона было сбито над Краснодарским краем, 6 – над территорией Крыма, по 2 – над территориями Белгородской и Воронежской областей.