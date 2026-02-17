Бабушка пропавших сестер из Петербурга заявила, что те не выходили на связь

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Две сестры из Санкт-Петербурга, которых разыскивают уже в 15 регионах страны, до сих пор не связывались с родственниками. Об этом РИА Новости сообщила их бабушка.

"Нет, не выходили (на связь. – Прим. ред.)... Они выходили на связь только посредством видео, присланного поисковикам. Где говорят, что они отрекаются от документов, находятся с матерью", – рассказала она.

Заявка на розыск 11-летней и 18-летней девушек поступила 9 февраля от их отца. Сейчас ориентировки распространены, помимо Петербурга и Ленинградской области, еще в 13 регионах России.

По информации СМИ, мать девочек может быть вовлечена в деятельность опасной религиозной секты под названием "Русская православная церковь – Царская империя". Во главе этой организации стоят бывший заключенный, называющий себя "патриархом-царем-пророком Ильей", и его ближайший соратник, "митрополит" Енох.

Уточнялось, что женщина с октября 2024 года проживает вместе с этой группировкой в Ульяновской области и, возможно, оказывала влияние на свою старшую дочь. Поисковики "Лиза Алерт" не исключили, что пропавших могли вывезти за пределы региона. Следственный комитет Санкт-Петербурга инициировал проверку по данному инциденту.