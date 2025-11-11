Температура превысит климатическую норму в столице в середине ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура чуть выше климатической нормы ожидается в середине ноября в Москве. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в эфире радио Sputnik.

На этой неделе столбики термометров остановятся на отметке в 5–6 градусов в дневное время, а в ночное будут варьироваться между 1–3 градусами.

"То есть умеренно теплая погода, не такая аномально теплая погода, как неделю назад, но все-таки до пятницы (14 ноября. – Прим. ред.) включительно температура будет чуть выше климатической нормы на 2–4 градуса", – отметил синоптик.

Однако 11, 12 и 13 ноября в Москву придут небольшие дожди, предупредил метеоролог, уточнив, что осадки преимущественно придутся на вторую половину дня. Сразу после этого начнется понижение температуры, которое достигнет своего пика в выходные, 15–16 ноября, когда ночные значения приблизятся к слабоотрицательным.

При этом первые заморозки и мокрый снег обрушатся на мегаполис только ближе к 22–23 ноября, заключил Шувалов.

Со следующей недели в столице также начнется "автомобильная зима", в связи с чем водителей призвали успеть поменять резину.

Как поясняли в Дептрансе, при среднесуточной температуре ниже 5 градусов летние шины твердеют и теряют эластичность, из-за чего снижается сцепление с дорогой и это влияет на управляемость авто.

Также увеличивается тормозной путь, поэтому машина ведет себя непредсказуемо – ее может заносить при резких маневрах, что приводит к ДТП.

