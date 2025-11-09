Синоптик Тишковец: "автомобильная зима" наступит в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Автомобильная зима" в Москве начнется уже на следующей неделе. Как сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец, 15 и 16 ноября в столице ожидается мокрый снег.

"Наступление метеорологической зимы, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений, которое обычно в столице происходит 13 ноября, откладывается на неделю-другую. А вот автомобильная зима стартует уже в предстоящую семидневку", – отметил синоптик.

Он предупредил что в следующие выходные менять автошины может быть уже поздно.

По словам Тишковца, на следующей неделе в Москве похолодает, но температура все равно останется выше средней для середины ноября.

"Среднесуточная температура воздуха окажется уже ниже критериальных для переобувки транспорта плюс пяти градусов на зимний вариант колес", – уточнил он.

Синоптик подчеркнул, по ночам в столице ожидается от 1 до 4 градусов тепла, днем – от 4 до 7. Осадки будут в основном в виде дождя, лишь в середине недели возможен мокрый снег, однако снежный покров не прогнозируется.

Жителям северо-востока, в Верхневолжье, стоит быть готовыми к ночным заморозкам до 3 градусов ниже нуля и слабой гололедице, добавил Тишковец.

Ранее сообщалось, что суббота в Москве стала самой теплой для 8 ноября за последние 80 лет. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, на ВДНХ столбики термометров поднялись до 10,8 градусов выше нуля.