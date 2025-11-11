Первый ноябрьский мороз придет в Москву и область в выходные

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Первый легкий мороз придет в Москву и Подмосковье в выходные, 15 и 16 ноября. Об этом сообщила ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Как отметила синоптик, в ночь на субботу, 15 ноября, Москва окажется в теплом секторе циклона. Днем столица попадет в его тыл, поэтому столбики термометров начнут опускаться.

По ее словам, в воскресенье, 16 ноября, температура в области может опуститься до минус 5 градусов. При этом облачность будет небольшая.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в выходные в Москве может сформироваться неустойчивый снежный покров. В ночь на воскресенье на дорогах возможна гололедица.

Метеоролог отметил, что автомобильная зима, когда среднесуточная температура окажется ниже 5 градусов, начнется в течение недели.

